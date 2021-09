Domenica Milan – Juve e a Parigi, l’ex rossonero Donnarumma non gioca per volere dello spogliatoio

L’attuale nuovo estremo difensore del Milan Maignan è già tra i protagonisti assoluti dell’equipe allenata da Pioli e domenica alle 20.45, nel big match a Torino contro la Juve avrà gli occhi puntati addosso.

Già, dopo l’addio di Gigi Donnarumma, che in estate ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Milan per andare a parametro zero al PSG, in molti temevano che i rossoneri potessero avere una lacuna importante tra i pali e invece finora Mike Maignan non ha assolutamente fatto rimpiangere il suo predecessore. L’ex Lille è stato protagonista ad Anfield non solo per il rigore parato a Salah nel primo tempo, ma anche con altri due o tre interventi che hanno tenuto in piedi il Diavolo fino alla fine. Senza Maignan, il Milan rischiava certamente un passivo più pesante e invece i rossoneri sono usciti a testa alta dallo stadio di Liverpool nonostante la sconfitta per 3-2. Il francese sta vivendo un inizio di stagione da protagonista che fa ben sperare anche per il futuro. La sensazione, poi, è che possa crescere ancora tanto grazie ad un maestro speciale come Nelson Dida, preparatore dei portieri rossoneri.

A proposito, secondo rumors provenienti da Parigi, Donnarumma la prossima estate potrebbe fare le valigie e tornare in Italia e attualmente, mentre allo stato attuale non starebbe giocando titolare poichè il gruppo di calciatori sudamericani del club parigino, preferisce, nel ruolo di titolare il più carismatico e a loro gradito Navas. Sarà vero?

Tornando a Juve – Milan, Ibra proverà fino alla fine a esserci, ma mister Pioli deciderà dopo essersi consultato col diretto interessato e coi medici. A Pioli toccherà inoltre scegliere chi schierare dall’inizio tra Giroud e Rebic, Tonali e Bennacer e tra Romagnoli e Kjaer.

Indiscrezioni di mercato infine danno il solito Psg pronto a dare l’assalto a Kessie nella parentesi di mercato invernale del prossimo mese di gennaio, Romagnoli è conteso da Juventus e Lazio. Ora palla allo Stadium per la nobile contesa bianconeri contro rossoneri.

Stefano Mauri