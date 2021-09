Luciano Moggi: “La Juve esce indebolita dal calciomercato, faticherà a qualificarsi in Champions”

Ex direttore sportivo di Napoli, Roma, Torino e Juventus, Luciano Moggi è un grande calciofilo e, nei giorni scorsi, a calciomercato chiuso ha dato i voti al calciomercato delle squadre di serie A. Ecco il suo giudizio rilasciato alle agenzie di stampa e ai maggiori circuiti mediatici.

“La squadra che esce meglio da questo mercato è indiscutibilmente l’Inter. Marotta e Ausilio hanno operato molto bene. A mio avviso è la squadra più forte. Anche l’Atalanta, al solito ha fatto le cose giuste vendendo bene, comprando giocatori molto interessanti.

“Tra le cosiddette sette sorelle chi esce indebolita è senza dubbio la Juventus: ha perso Ronaldo che garantiva un gol a partita e non ha risolto i problemi a centrocampo nonostante l’arrivo di Locatelli. La società bianconera ha giustamente scelto di ricostruire partendo dai giovani e riducendo il monte ingaggi, ma non può competere per lo scudetto e la vedo dura per la qualificazione in Champions”.

Vedo bene le romane che hanno operato in modo corretto. La Lazio ha preso giocatori adatti al calcio di Sarri e Zaccagni può essere l’uomo in più, tra l’altro preso a un prezzo buono. La Roma di Mourinho ha le idee chiare e con Abraham ha preso un bell’attaccante. Il Napoli ha una squadra titolare forte, la panchina è un po’ corta ma sarà competitiva così come il Milan. La sorpresa? Credo la Fiorentina, Italiano è un grande allenatore e Nico Gonazalez è proprio forte”.

Così parlò Luciano Moggi. Ah … è vero, la Juve è in difficoltà e mister (bravo e capace) Max Allegri, tra mille difficoltà e una squadra e un management da rilanciare è atteso da un duro compito. Non è comunque il caso di contestare duramente una società reduce da anni vincenti. Il più grosse errore del presidente Andrea Agnelli? Aver lasciato andare via l’ex direttore generale Marotta e non averlo mai sostituito. Ma solo chi lavora può sbagliare, no?

Stefano Mauri