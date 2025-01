La mamma di Fedez dice la sua su Villa Matilda. Il rapper (amore tormentato per lui?) prepara Sanremo

(continua dopo la pubblicità)

Inizio dell’anno polemico per Annamaria Berrinzaghi? Assolutamente sì: La mamma di Fedez ha fatto la voce grossa, via social, dopo la notizia della vendita di Villa Matilda, acquistata dai Ferragnez nel 2023, quando ancora stavano insieme. A lanciare l’indiscrezione – ripresa in poche ore da siti e quotidiani – è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia su Rtl, che ha svelato anche la cifra. La splendida dimora sul lago di Como sarebbe stata venduta a un facoltoso inglese per 10 milioni di euro. Ebbene, la signora Berrinzaghi ha condiviso tra le storie Instagram un articolo di giornale, aggiungendo stizzita: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

Intanto, dopo le vacanze passate nella lussuosa cornice di Saint Barth, il rapper è tornato a Milano per prepararsi al prossimo grande appuntamento: il Festival di Sanremo 2025. L’artista di Rozzano sarà infatti uno dei protagonisti della kermesse musicale che prenderà il via l’11 febbraio, la prima edizione diretta da Carlo Conti dopo il lungo ciclo targato Amadeus. A tenere tuttavia banco in questi giorni non è solo la sua imminente partecipazione al Festival, ma anche le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale, rilanciate da Novella 2000, secondo le quali, Fedez sarebbe alle prese con un sentimento tormentato per una misteriosa ragazza, che però non sembrerebbe ricambiare. “Lui la ama ma per ora non c’è niente da fare. Per colpa di lui pare lei abbia chiuso con il fidanzato”, si legge sul settimanale specializzato anche in gossip e sussurri. ma sarà davvero così?

Ma sarà davvero così?

Stefano Mauri