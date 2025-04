Igor Tudor non si accontenta: “Dobbiamo migliorare”

(continua dopo la pubblicità)

Dopo il successo all’esordio con il Genoa, Igor Tudor trova ancora un risultato positivo alla guida della sua Juventus. Anche se questa volta si tratta di un pareggio: all’Olimpico, Shomurodov rimonta la rete di Locatelli, e con la Roma finisce 1-1.

In conferenza stampa, Igor Tudor ha guardato così alla corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: “Secondo me è impossibile fare previsioni. È difficile fare calcoli, e sinceramente non mi piace nemmeno farli. Bisogna affrontare una partita alla volta, preparandola nel miglior modo possibile. Non esistono partite semplici. Tutti vogliono ottenere qualcosa, tutti lottano per un obiettivo, e ogni squadra può metterti in difficoltà. Proprio per questo serve restare concentrati e andare avanti gara dopo gara. Dobbiamo concedere meno da calcio d’angolo anche se non ci sono Bremer, Gatti e Cabal e manca la loro struttura. Io mi sono appoggiato al modo di difendere che facevano finora, sicuramente c’è da migliorare. Il primo tempo mi è piaciuto molto, abbiamo spinto. Nel secondo tempo loro hanno cambiato qualcosina e penso che l’abbiamo finita bene, con noi che volevamo vincere di più. Noi vogliamo sempre vincere, ma dal periodo da cui arriva la squadra ci sta il risultato, il pareggio ci dà confidenza per lavorare meglio“.

Stefano Mauri