La Juventus sa ancora vincere. E Dusan Vlahovic fa gol e i tifosi gli dedicano uno striscione

(continua dopo la pubblicità)

Cristiano Giuntoli, Deus Ex Machina della Juventus, ha fatto il punto sulla stagione della Juventus ai microfoni di Sportmediaset: “Abbiamo fatto tante gare con pochi ricambi, questo ci ha penalizzato – ha detto il dirigente -. Ma si va avanti uniti, il futuro ci darà grande soddisfazioni. Gli infortuni hanno rallentato una crescita iniziale sbalorditiva portandoci ad avere alti e bassi. Purtroppo la mancanza di una rotazione corretta ci ha portato ad avere alcune difficoltà. Adesso aspettiamo il rientro di Milik e dobbiamo rimpiazzare una-due situazioni molto importanti”. Sul campo intento la Juve ha superato il turno in Coppa Italia battendo, in casa, per 4 reti a 0 il Cagliari.



Ed è proprio in occasione dell’incontro, vittorioso, di Coppa Italia con il Cagliari, ultimo del ciclo di 4 sfide casalinghe consecutive, che la fazione “Drughi” della tifoseria juventina ha esposto uno striscione di sostegno al numero 9 bianconero: “Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus DV9 e ultras uniti fino alla fine!“. Ma non è finita qui, la curva sud dello Stadium ha intonato a più riprese dei cori rivolti al serbo, per invitarlo a recarsi sotto gli spalti: sembra dunque che pace sia fatta. Anche Thiago Motta era intervenuto in difesa del proprio attaccante al termine dell’incontro.

Stefano Mauri