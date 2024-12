Fedez romantico e ispiratissimo si sta preparando al Festival di Sanremo 2025 e a nuove canzoni

(continua dopo la pubblicità)

Una serie di stories dal tono inaspettatamente malinconico? Eh già. Fedez ha sorpreso i suoi follower con citazioni tratte da una canzone di Tom Odell e altre riflessioni cariche di emotività, forse tratte da un suo nuovo brani.

Le frasi condivise dal rapper sono passaggi introspettivi di un brano dell’artista britannico, Another Love, uno dei suoi più celebri. Eccone un assaggio: “I wanna sing a song that’d be just ours But I sang ‘em all to another heart And I wanna cry, I wanna fall in love But all my tears have been used up On another love, another love”. E sono appunto queste, frasi che riflettono sulla fragilità delle relazioni e sul senso di solitudine, di cui, nella storia successiva; Fedez ha inoltre poi postato la traduzione: “E canterò una canzone, che sarà solo nostra. Ma le ho cantate tutte a un altro cuore. E voglio piangere voglio imparare ad amare, ma ho esaurito tutte le mie lacrime”. In prospettiva Festival di Sanremo 2025, intanto, tiene banco da tempo, la presenza dei due rapper Tony Effe e Fedez, tra le scelte (criticate) del direttore artistico per questa edizione.

Questo in merito il pensiero di Carlo Conti: “Sono due ragazzi intelligentissimi: canteranno e basta, ne sono sicuro. E poi fa parte del colore e del calore, staremo a vedere”.

Stefano Mauri