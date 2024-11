Un bel gruppo di imprenditori lombardi è sempre interessato ad alcune quote del Milan

(continua dopo la pubblicità)

Il Milan è in vendita? Secondo il quotidiano La Repubblica si’, ma quel che è certo, per ora è che entro settembre 2025 Gerry Cardinale dovrà estinguere il debito con la famiglia Singer (circa 700 milioni con gli interessi) e così cerca soci. Decisivo il nuovo stadio di proprietà, ancora incerto. Dunque se da una parte, appunto secondo quanto scritto lo scorso ottobre da la Repubblica, il club rossonero potrebbe essere, condizionale d’obbligo sul mercato, di certo, per il momento la,certezza è alcune quote azionarie del club rossonero sono in vendita: nello specifico, il 22% del capitale che RedBird investì nel Diavolo per rilevarlo dal fondo Elliott della famiglia Singer. Tradotto in cifre? Fino a 150 milioni di euro, poiché la società di Gerry Cardinale ha “la necessità di abbassare l’importo dell’investimento per riequilibrare il portafoglio“, scrive la stampa statunitense. E interessata a entrare nel Cda rossonero c’è una cordata composta da imprenditori lombardi: gente seria, innamorata del football e del Milan. E in tal senso, sotto traccia, le trattative proseguono serrate…

Stefano Mauri