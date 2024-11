Belen Rodriguez, bellissima che balla da sola, torna in Tv

(continua dopo la pubblicità)

Dopo un periodo di pausa, Belen Rodriguez è pronta, finalmente come ha scritto la versione On Line di Libero, a fare ritorno in televisione, più forte e consapevole che mai.



La showgirl argentina sarà la protagonista di Amore alla prova – La crisi del settimo anno, un programma in prima serata su Real Time a partire dal 20 novembre. Oltre a rimettersi in gioco sul piano professionale, Belen ha recentemente parlato della sua vita sentimentale, condividendo aneddoti curiosi sui suoi passati amori, per promuovere il nuovo show che le vedrà al timone. Le sue parole hanno suscitato molto interesse, specialmente perché rivelano un lato inedito dei suoi ex compagni.



“Mi hanno scritto poesie e cantato serenate,” racconta la showgirl, evidenziando come ognuno dei suoi compagni abbia cercato di dimostrare l’affetto nei modi più disparati. Una frase che ha catturato l’attenzione dei fan è quella in cui Belen rivela che uno dei suoi ex ha addirittura dormito fuori dalla porta, sul tappetino, per una notte intera. Mente un altro ex, mah… si sarebbe lasciato scappare il desiderio che l’aspetterà per sempre. E Belen Rodriguez, bella che balla da sola, si farà aspettare?

