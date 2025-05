Gigi Maifredi non fa sconti: “La Juve penso sia già su determinati allenatori. Ma non ha fuoriclasse”

“Bologna-Juve non è stata una partita champagne. Per entrambe era importante non perdere, per tener viva la speranza di poter entrare tra le prime quattro

“. Così, intervistato dal sito web di Tuttosport, ha iniziato a parlare Gigi Maifredi, ex allenatore e opinionista, il quale, alla domanda se Igor Tudor merita la riconferma ha risposto: “Bisognerà vedere come finirà il campionato la Juve: se entrerà in Champions, sarà naturale cercare un allenatore di spessore. Non che non lo sia Tudor, ma non ha alle spalle l’esperienza, se non da giocatore.

Dipenderà molto dalla posizione finale. Credo che la Juve sia già su determinati allenatori, non può andare avanti e fare da comprimaria, deve lottare per vincere il campionato“. Il discorso si sposta poi sul piazzamento Champions: “La Juventus ha il calendario più facile, l’ultima partita difficile è la prossima con la Lazio all’Olimpico. La Juve è una squadra che ha nelle sue corde la capacità di fare grandi partite. Ha giocatori che sono di medio-alto livello, non sono fuoriclasse ma che nel campionato italiano possono eccellere. La Juve non può non andare in Champions League“.

Stefano Mauri