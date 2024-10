Chiara Ferragni a Belve per parlare, di tanto, con Francesca Fagnani? Sarebbe una bella mossa

Chiara Ferragni

pronta a sedersi sullo stesso sgabello scelto da Fedez per la prima intervista dal loro addio? Davvero l’imprenditrice digitale potrebbe partecipare a “Belve”, per farsi intervistare dalla giornalista Francesca Fagnani? A breve ne sapremo certamente di più, ma Chiara da Cremona, farebbe bene a parlare, a modo suo, per dire le sue verità, alla corte della Fagnani.

Intanto, dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza tra Udine e Trieste per festeggiare il compleanno del migliore amico Angelo Tropea, la Ferragni, reduce dal bagno di folla in Grecia per inaugurare, una sua Boutique, a Milano ha poi festeggiato il compleanno dell’amica Veronica Ferraro. A oggi tra l’altro, non si può escludere che Chiara Ferragni, chieda alla Procura della Repubblica di Milano di essere interrogata per dare la sua versione e spiegare che le accuse che le sono state mosse non hanno alcun fondamento, ribadendo la buona fede. Questo, alla luce della chiusura delle indagini con l’influencer, con l’allora suo braccio destro, Fabio Damato, e con altre due persone che rischierebbero il processo. E come è noto la Ferragni vuole interagire e collaborare con gli inquirenti per chiarire tutta la sua posizione nel Pandoro Gate.

Stefano Mauri