Belen Rodriguez, bella che balla da sola e sensualmalinconica, presenta la sua nuova casa

“Casa nuova”

ha scritto Belen Rodriguez mostrando le prime immagini dell’appartamento extra-lusso in cui si è appena trasferita, non lontana dalla sua vecchia casa via social. La showgirl argentina ha scelto un attico con un’ampia vetrata sui tetti di Milano e, dopo mesi di lavori di ristrutturazione, l’ha arredamento e lo mostra orgogliosa ai follower. Ci è andata a vivere con i suoi due figli Santiago, avuto da Stefano De Martino, e Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese.

Del fidanzato Angelo Edoardo Galvano nessuna traccia, pare sia in una fase molto delicata della storia. L’appartamento non è troppo lontano da quello in cui ha abitato per quasi 15 anni. Anche Stefano De Martino, ha collaborato al trasloco e il settimanale Chi ha mostrato come, nei lavori si sia fatto dirigere dall’ex suocera, Veronica Cozzani. Mah, chissà, magari Belen nella nuova casa ha impresso un po’ della sua malinconia, dato che stati mesi non semplici per lei, sempre più sensualmalinconica, ma bellissima che balla fa sola. Ah… la cantautrice Emma Marrone, via social, ha apprezzato gli scatti fotografici della showgirl argentina.

Stefano Mauri