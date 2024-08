Alfredo Pedulla’: “L’Atalanta non tiri la troppo la corda con Teun Koopmeiners”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato di Ademola Lookman e Teun Koopmeiners: “Devo molto a Koopmeiners e Lookman, con me hanno avuto un rapporto di grande sincerità. Dispiace per la situazione in un momento in cui è iniziato il campionato. La cosa negativa è che queste situazioni nascono con il campionato in corso. A nessuno piacciono queste situazioni. A luglio non avrebbero creato questi tipi di problemi. Il calcio è uno sport d’intrattenimento e spettacolo e dobbiamo farlo per la gente. Questa è una follia di chi permette ancora queste situazioni, altrimenti sarebbero state risolte e le squadre erano tutte definite prima del campionato. In quel caso avremmo potuto presentarci al via della stagione con i tifosi che sanno che squadra vanno a vedere. Si tratta veramente di qualcosa di strano”. Nelle ultime però il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha discusso sul suo canale YouTube della situazione di stallo nel mercato tra l’Atalanta e la Juventus riguardante Teun Koopmeiners, sottolineando che la società bergamasca non dovrebbe tirare troppo la corda.



Ecco il Pedulla’ pensiero: “All’interno di una stessa famiglia non si fanno figli e figliasti e secondo me i bergamaschi devono liberare alle condizioni giuste chi vuole essere liberato perché ha una promessa. A livello mediatico molti giornalisti hanno dato addosso a Koopmeiners sottolineando come il trequartista olandese si sia comportato malamente con l’Atalanta. Con Lookman invece nessuno si è lamentato e non mi sembra giusto perché dal mio punto di vista si è comportato peggio l’esterno nigeriano. Vedremo comunque la portata dell’eventuale offerta del PSG per lui”.

