Cristiano Giuntoli pronto a scatenare il mercato per ricostruire la Juve di Thiago Motta

“Cristiano Giuntoli non vedrà il mare, non aprirà l’ombrellone e passerà l’estate al telefono. Lo scorso anno fino al 30 giugno ha riposato, poi alla Juventus gli hanno detto che avrebbe guadagnato lo stipendio in estate senza lavorare. Quest’anno, però, sarà battaglia. Dopo il nuovo allenatore dovrà fare almeno 5 colpi, 3 cessioni e dovrà fare un miracolo per costruire una Juventus pronta subito per almeno provare a vincere lo scudetto. Adesso, al suo fianco, ha anche gli uomini giusti che prima erano rimasti sotto sequestro di De Laurentiis. Chi conosce il Direttore della Juve parla di un Giuntoli scatenato, sul pezzo, euforico e che vuole lasciare il segno. Sta costruendo, nei limiti del budget, una grande squadra che possa essere duttile e pronta per il gioco di Thiago Motta”.

Così, nel suo consueto editoriale del lunedì, sul sito Sportitalia.it, il Re (con Alfredo Pedullà) del calciomercato, giornalista di razza, Michele Criscitiello ha scritto. Per dare un’impronta alla sua Juventus Thiago Motta, che dovrebbe essere ufficializzato nel corso della prossima settimana, ha fatto una serie di nomi: da Calafiori a Koopmeiners passando per Saelemaekers e Douglas Luiz e senza dimenticare Greenwood. Un pokerissimo che costerebbe un occhio della testa, oltre 130 milioni di euro. Impossibile che arrivino tutti ma Giuntoli non vuol deludere il nuovo tecnico e sta studiando come mettere da parte un tesoretto da reinvestire. Insomma, i lavori, in casa bianconera sono appena iniziati per avviare il Risorgimento della Vecchia Signora. E il bello deve ancora venire. E si punterà molto sul playmaker Fagioli, al rientro scontata la squalifica per il caso scommesse.

Stefano Mauri