Mister Gian Piero Gasperini: “Colmare il divario con l’Inter? Non vendendo e comprando. O fare debiti”

Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Giocare a Varsavia Real-Atalanta è tanta roba. E la squadra più gloriosa al mondo, avremo un’attenzione mondiale, è chiaro che il quoziente di difficoltà è altissimo, però è talmente straordinario che un po’ già oggi ci pensavamo. È forse il modo migliore per chiudere la stagione e pensare alla prossima. Siamo andati avanti passo dopo passo, sapere che la prossima stagione inizierà con questo appuntamento…sappiamo che quando ripartiremo lo faremo con questa gara straordinaria. Mi sono commosso per i festeggiamenti alla nostra vittoria in Europa League. Spesso si parla del Covid e di chi non ha potuto vivere queste emozioni. Dal bus guardavo sotto, sui balconi, c’era gente strafelice, questo vale più della coppa, non avevamo mai vissuto una partecipazione così, tutte felici, tantissimi giovani e tanti bambini. Questo è un grande successo. Hanno fatto il tifo per noi anche in altre città, questo è stato un altro aspetto straordinario. Colmare il divario con la testa della classifica? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo”.

Così parlò mister Gian Piero Gasperini il trainer che ha deciso di restare all’Atalanta della famiglia Percassi. E ad agosto sfiderà il Real di mister Carlo Ancelotti.



Stefano Mauri