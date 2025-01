Mostro di Firenze, l’uomo del Mugello e il giallo della macchina da scrivere

(continua dopo la pubblicità)

In questo video (in cima al post) con Paolo Cochi, l’avvocato Alessio Tranfa e la dottoressa Clarissa Matrella, Rino Casazza fa il punto della situazione su una delle piste alternative più conosciute sul Mostro di Firenze, quella del cosiddetto «uomo del Mugello». Come spiega Cochi, è più corretto definirla così, in quanto il controverso dettaglio sul colore rossiccio dei capelli è solo uno dei tanti indizi ed elementi oggettivi che inducono a ritenere che il sospetto possa essere il vero Mostro di Firenze.

Attualmente questo corposo quadro indiziario è all’attenzione della magistratura di Firenze a seguito di un esposto presentato dall’avvocato Tranfa.

La dottoressa Matrella, esperta grafologa, illustra come una macchina per scrivere appartenuta all’«uomo del Mugello» abbia caratteristiche sospettamente molto simili a quella con cui sono state scritte alcune lettere attribuite al Mostro di Firenze. E lancia un appello per poter esaminare gli originali di queste lettere, in modo da averne ulteriore più precisa conferma.

