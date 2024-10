Restare a casa è il nuovo trend: l’era del Jomo

(continua dopo la pubblicità)

Negli ultimi anni, sempre più italiani stanno scegliendo di trascorrere più tempo a casa. Questa tendenza, che potrebbe sembrare una rinuncia alla socialità tradizionale, non è necessariamente un segnale negativo. Al contrario, riflette un cambiamento culturale che può portare diversi benefici alla salute mentale e al benessere personale. Uno dei concetti che sta guadagnando terreno in questo contesto è il JOMO, acronimo di Joy of Missing Out, ovvero la gioia di non partecipare.

Se in passato la casa era vista principalmente come un luogo di riposo e rifugio dopo lunghe giornate lavorative, oggi sta diventando uno spazio polifunzionale. Grazie alla diffusione del lavoro da remoto e delle tecnologie digitali, è possibile lavorare, socializzare virtualmente e dedicarsi a hobby senza uscire di casa. Ma al di là di queste opportunità, il crescente desiderio di trascorrere più tempo nella propria dimore riflette anche un bisogno di recuperare uno spazio personale lontano dal caos della vita quotidiana.

Jomo: la gioia di scegliere

Il concetto di Jomo nasce come risposta al Fomo (Fear of Missing Out), la paura di perdersi qualcosa, che ha caratterizzato l’epoca dei social media. Fomo spinge le persone a partecipare a eventi sociali e a rimanere costantemente connesse, temendo di non essere al passo con gli altri. Tuttavia, molte persone stanno cominciando a invertire questa tendenza, abbracciando il Jomo, che si traduce nella consapevolezza e nella serenità di scegliere di non partecipare a determinati eventi o attività.

Scegliere di rimanere a casa, di staccare dalla frenesia della vita sociale, significa prendersi del tempo per sé stessi, per riflettere, rilassarsi e ricaricare le energie. Rimanendo a casa ci si può dedicare ai propri hobby artistici, svagarsi con dei classici come i giochi di roulette online , il solitario o altre attività simili, guardare un film o dedicarsi ai propri famigliari e ai propri amici a quattro zampe. Questo non significa isolarsi, ma semplicemente dare priorità al proprio benessere.

Trascorrere più tempo a casa, dunque, offre una serie di benefici che vanno oltre il semplice riposo fisico. Prima di tutto, aiuta a ridurre lo stress. Molte persone sperimentano l’ansia sociale o la pressione di dover essere sempre attive e produttive. Il Jomo permette di liberarsi da queste aspettative e di godere del piacere di fare meno, ma con maggiore consapevolezza. La casa diventa un luogo di riflessione, dove è possibile trovare un equilibrio tra il dovere e il piacere, lontano dalle distrazioni esterne.

Un nuovo equilibrio tra vita sociale e tempo personale

È importante sottolineare che scegliere di trascorrere più tempo a casa non significa necessariamente isolarsi o chiudersi agli altri. Al contrario, questo può rappresentare un’opportunità per ritrovare un equilibrio più sano e soddisfacente tra il mondo esterno e quello interiore. Il concetto di Jomo ci insegna a bilanciare il tempo personale con la vita sociale, riconoscendo il valore di ogni momento. Non si tratta di evitare completamente gli impegni o le interazioni sociali, ma di fare scelte più consapevoli riguardo a dove investire le proprie energie, senza sentirsi obbligati a partecipare a tutto per paura di “perdere” qualcosa.

In definitiva, il JOMO non riguarda solo la “gioia di perdersi qualcosa”, ma la gioia di vivere la propria vita al proprio ritmo, senza pressioni esterne. Riconoscere il valore del tempo trascorso a casa, con sé stessi, è un atto di cura verso la propria salute mentale e emotiva, e questo può portare a relazioni più autentiche e soddisfacenti con gli altri quando si sceglie di stare insieme.

In un mondo sempre più connesso e veloce, prendersi il tempo per sé non è solo un lusso, ma una necessità. La tendenza degli italiani a rimanere più spesso a casa potrebbe quindi essere vista come un segno di una società che inizia a rivalutare le proprie priorità, mettendo al centro il benessere individuale. Conclusione? Non bisogna sentirsi in colpa se si sceglie di trascorrere una serata a casa piuttosto che uscire. A volte, la vera gioia sta proprio nel godersi la tranquillità e il comfort del proprio spazio, abbracciando pienamente il concetto di Jomo.

(ARTICOLO IN COLLABORAZIONE CON BRUNELLA RUGGIERO)