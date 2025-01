Toh, la Juve non pareggia più. Ora perde. Cristiano Giuntoli rinforzerà la squadra?

Kalulu, il centrale difensivo bianconero si è infortunato dopo pochi minuti di gioco. E la Juve, dopo la sua uscita si è sciolta perdendo per 2 a 0, (non era meglio quando pareggiava, la Vecchia Signora), il match di Champions League col Benfica. Ah … per la cronaca è stata una bruttissima Juventus, accompagnata dai fischi all’uscita dallo Stadium.

Prima della partita, Cristiano Giuntoli, Deus Ex Machina del team bianconero, così ha parlato coi. Scia: “Siamo stati tanti mesi con pochi calciatori, il mister non ha potuto fare rotazioni quasi per niente, siamo stati in affanno con tanti giocatori. Ora stanno rientrando e credo li ruoterà al meglio per gestire le forze. Abbiamo sempre detto che non volevamo toccare niente in uscita, integrando la rosa con 2 elementi in difesa e l’abbiamo fatto. Poi l’attaccante, abbiamo deciso di prendere Kolo Muani perché Milik latitava nel rientrare. In questo momento il nostro mercato è finito, poi chiaro che staremo sempre attenti a qualche opportunità sia tecnica che economica”. Venerdì ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League, Milan e Psv potrebbero sfidare la Juve o Feyenoord.

