Elodie e il suo Sanremo in arrivo: “Non vedo l’ora di salire sul palco e giocare”

Elodie

quindi, si sta preparando alla grandissima a calcare per la quarta volta il palco del Festival di Sanremo con un brano che farà da apripista al suo attesissimo album in uscita in primavera.

La Pop Star porterà il suo nuovo sound anche dal vivo con due straordinari concerti evento, Elodie The Stadium Show 2025 a Milano e Napoli. Intanto, in un video comparso sul profilo Instagram ufficiale del Festival, la cantante ha spiegato il significato del suo pezzo in poche parole… “Dimenticarsi alle 7” è un brano per me difficile da spiegare perchè è molto visivo, è un brano d’amore, c’è del dramma, ma allo stesso tempo è un pezzo deep house con la cassa in quattro, c’è una disperazione un po’ diversa, diciamo così. Se la mia canzone fosse un’immagine sarebbe un faro di luce sulla luna. o messo per la prima volta becco sulla produzione, in passato non era mai successo, non perché non avessi la possibilità, ma perché non avevo l’intuizione giusta. Stavolta, invece, ho sfoderato la mia creatività. In ‘Dimenticarsi alle 7’ racconto i miei gusti musicali, le mie reference, le mie nottate, c’è tanto di me. Non vedo l’ora di salire sul palco e giocare”. Ah … con e per Elodie, hanno scritto il brano sanremese della bellissima e brava artista due pezzi da novanta, del mondo autorale italiano, del calibro di Davide Simonetta e Davide Petrella.

Stefano Mauri