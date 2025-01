Il Capodanno magico, da Femme Fatale della musica italiana di Emma Marrone

(continua dopo la pubblicità)

Quindi con e grazie a Emma Marrone e Michele Bravi, Bari ha salutato il 2024 con il caldissimo abbraccio del un pubblico delle grandi occasioni, riunito in Piazza della Libertà per “Insieme nel 2025”, il grande evento collettivo che ha visto il capoluogo pugliese allinearsi alle altre grandi città italiane per celebrare in musica il Capodanno 2025. Grande attesa fin dalle prime ore della serata, o meglio, della mattina, per Emma e Michele, bravissimi, ispirati, diretti ad animare la serata coi loro live show.

E dunque tanta grinta, sensualità, magia, con la Femme Fatale della musica italiana che ha portato sul palco del capodanno barese quasi due ore di musica dalla grinta pop-rock, seguita, appunto, dall’esibizione sussurrata del cantautore umbro. Una serata dal ritmo incalzante, tra sorrisi, abbracci aspettative per l’anno che inizia a sorgere. E dopo aver trascorso un Natale speciale in Puglia Emma Marrone, ha trascorso infatti la vigilia del 25 dicembre in ospedale, accanto ai pazienti del reparto di Ematologia di Tricase, in provincia di Lecce, l’artista salentina, nella sua regione ha passato pure gli ultimi giorni del suo magico 2024 e i primi del 2025.

Stefano Mauri