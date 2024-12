Elodie, artista cresciuta con le canzoni di Mina

(continua dopo la pubblicità)

Elodie, artista dalle velature internazionali, con Dimenticarsi alle 7 parteciperà al Festival di Sanremo 2025.



“Con la mia canzone raccontero’ due lati di me. Quello inutilmente drammatico: a volte a casa mi butto per terra, con anche il vestito adatto, anzi la vestaglia, per deprimermi con sciccheria. Nel testo c’è quel modo vecchio, classico ed elegante, di raccontare le relazioni e il dolore. È un modo per ricordare la musica con cui sono cresciuta, ho un nome in mente… Quello di Mina? Sì ma non si dice, perché «sarebbe un’eresia anche solo pronunciarlo… Dall’altra parte ci sono i suoni deep house che fanno riferimento alle mie nottate in discoteca. Ballo da quando ho 14 anni e la musica elettronica per me è una forma di meditazione: crea un tappeto su cui puoi fare i viaggi mentali che ti fanno stare meglio”. Così ha parlato Elodie con la redazione di Vanity Fair. L’anno che verrà, per la cantante porterà i live negli stadi (l’8 giugno 2025 a San Siro e il 12 giugno a Napoli: sarà quindi la prima donna in assoluto a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona) e il cinema con il terzo film (un thriller) che ha appena finito di girare. Chapeau!