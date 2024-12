Fedez canterà “Battito” a Sanremo. E Chiara Ferragni parla dell’amore via social

(continua dopo la pubblicità)

L’ultima serata di Sarà Sanremo significa avere due grandi aggiornamenti sulla prossima edizione del Festival della canzone italiana: i titoli delle canzoni in gara e i nomi di chi parteciperà a Sanremo Giovani. Sul palco dell’Ariston vedremo per la prima volta: Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba. Qui invece titoli delle canzoni della categoria Big Sanremo 2025: : Francesco Gabbani – Viva la vita, Clara – Febbre, Achille Lauro – Incoscienti giovani, Brunori SaS – L’albero delle noci

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola, Giorgia – La cura per me

Emis Killa – Demoni, Marcella Bella – Pelle diamante, Gaia – Chiamo io, chiami tu, Simone Cristicchi – Quando sarai piccola, Irama – Lentamente, Serena Brancale – Anema e core, Olly – Balorda nostalgia, Elodie – Dimenticarsi alle sette, Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore, Tony Effe – Damme ‘na mano

Sarah Toscano – Amarcord, Rocco Hunt – Mille vote ancora, Lucio Corsi – Volevo essere un duro, Noemi – Se t’innamori muori, Bresh – La tana del granchio

Rose Villain – Fuorilegge, Willie Peyote – Grazie ma non grazie, Modà – Non ti dimentico, Fedez – Battito, Francesca Michielin – Fango in paradiso, Rkomi – Il ritmo delle cose, Coma Cose – Cuoricini, Joan Thiele – Eco, The Kolors – Tu con chi fai l’amore. Fedez a Sanremo quindi canterà: “Battito“.

E qualche minuto prima la sua ormai ex moglie, Chiara Ferragni da Cremona, aveva pubblicato un post su Instagram che secondo molti è una frecciata all’ex marito. Il motivo? Chiara ha scelto le 20 foto che per lei sono l’amore: ci sono i figli, il cane Paloma e la cagnolina morta un anno fa, Matilda, gli amici Veronica Ferraro e Davide Simonetta che si sposano e messaggi whatsapp sull’amore. Ah la didascalia della Ferragni, in accompagnamento alle immagini dice: “Io amo l’amore”. E nelle 20 foto c’è tutta la vita di Ferragni, comprese la mamma e le sorelle, e mancano solo gli anni con Fedez. Tutto questo poco prima che lui tornasse in tv. Un caso? Secondo gli utenti no, anche perché Fedez ha descritto così la sua canzone: “Il mio brano è una moltitudine di cose: una dicotomia, una canzone d’amore per una donna ma quella donna è impersonificata nella depressione”.

Stefano Mauri