Annalisa: regalo, ehm, Box speciale per i fan e le date del tour nel 2025

E’ quindi uscito: “E poi siamo finiti nel vortice: The black box”, edizione speciale, in tiratura limitata e numerata, che celebra l’album certificato Doppio Platino che ha portato Annalisa ai vertici delle classifiche. Al suo interno, non solo l’album nella sua versione originale in vinile picture disc, ma anche sei 45 giri celebrativi delle canzoni che sono state tappe fondamentali del percorso della cantautrice ligure, dalla quadrilogia “Bellissima”-“Mon Amour”-“Ragazza Sola”-“Sinceramente”, anche in versioni speciali, passando per “Euforia” e la cover di “Sweet Dreams” degli Eurythmics in un’inedita versione solista.

Ma le sorprese non sono finite: Annalisa ha infatti annunciato il “CAPITOLO I” della nuova narrazione, un nuovo atteso tour nei principali palazzetti italiani a novembre e dicembre 2025, che prenderà il via con la data zero in programma sabato 15 novembre 2025al Palazzo del Turismo di Jesolo. E lontano dalle luci della ribalta, mah… chissà, magari Annalisa, coi suoi autori di riferimento, ma soprattutto, amici e consiglieri Davide Simonetta e Paolo Antonacci sta già lavorando a nuove canzoni.

Stefano Mauri