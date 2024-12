Emma Marrone si racconta a cuore aperto: “Io non giudico mai”

(continua dopo la pubblicità)

Emma Marrone

dopo un anno e mezzo non stop tra tour e promozione dell’ultimo album, Souvenir, quindi è pronta a prendersi un momento per sé (“Ma sto benissimo!”, assicura). Prima, però, ha trovato il tempo per una chiacchiera a cuore aperto sul settimanale Vanity Fair. Gli argomenti trattati? La sua forza e le sue insicurezze, sull’amore che cura e l’amore che sogna, sui figli che vorrebbe e a cui però, per ora, rinuncia, per rispetto di tutte le persone che in Italia sono escluse dai programmi di Pma.

E poi ha accettato un invito molto speciale, prima di Natale incontrerà i ragazzi del carcere minorile Beccaria, dei quali dice: “Vado solo per ascoltarli, perché oggi nessuno ascolta più. lo non giudico mai”. Intanto il suo album “Souvenir Extended Edition” va alla grandissima, con le sue canzoni: “Apnea” e “Femme Fatale” ancora fortissime. Sì, per Emma Marrone è stato un 2024 alla grandissima. Cosa le riserverà, musicalmente, il 2025?

