La Juve di mister Thiago Motta, senza personalità, pareggia sempre

(continua dopo la pubblicità)

Fischi, infortunio e rosso per una brutta Juve, che, come giustamente ha scritto la versione On Line di Tuttosport, non andata oltre il 2-2 allo Stadium contro il Bologna. Ah i bianconeri hanno perso Cambiaso alla vigilia della sfida con il City per un infortunio alla caviglia e hanno assistito alla sfuriata di Motta, cacciato dal direttore di gara al 51’. Primo tempo inguardabile, con il solito Vlahovic che fatica a trovare la via del gol, e una reazione che si concretizza solo nella ripresa (con il primo timbro in bianconero di Koopmeiners e la firma di Mbangula) che non porta però alla via dei tre punti. Così ha parlato, mister Thiago Motta, dopo l’ennesimo pari ad andamento lento dei suoi ragazzi: “C’è rammarico, dovevamo fare meglio. Loro hanno avuto vantaggio sull’uno contro uno, che abbiamo dovuto accettare. La partita era quasi finita sul 0-2, ma i ragazzi con grande cuore l’hanno ripresa. Hanno fatto il lavoro più duro e sono contento solo di questo”.

Stefano Mauri