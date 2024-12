In giro c’è già tanta voglia di nuove canzoni di Emma Marrone

(continua dopo la pubblicità)

Ha da poco finito il suo anno e mezzo, in musica, bestiale, Emma Marrone. E, beh, manca già un sacco la sua voce dal vivo. Per fortuna, via radio e web, i suoi brani vanno sempre fortissimo. Del resto, come avevano scritto quelli di Radio Italia, ecco, lo scorso lunedì 11 novembre, appunto con le sue hit: da “Pret-a-porter” ad “Apnea”, aveva fatto letteralmente perdere la voce al pubblico del Forum di Assago, pieno fino all’orlo per lei. E coi suoi ospiti: Olly e Deborah De Luca, Lazza, Tony Effe e Fabri Fibra, ecco aveva acceso di emozioni Milano.

Eh sì! Tanta roba il concerto di Emma Marrone, coi pezzoni dell’album “Souvenir Extended Edition”, protagonisti e con la Femme Fatale della musica italiana, che aveva accolto i suoi fan alla grandissima: “Siamo partiti un po’ di tempo fa, ci siamo riabbracciati nei club, ho trascorso l’estate in tour da Nord a Sud e se avessi potuto baciarvi tutti l’avrei fatto. Ho capito che non è importante dove lo fai, ma è come lo fai. Sono orgogliosa del mio pubblico, è come se fossi ripartita da zero. Ogni tanto fa bene perché mette in ordine le cose”. Quindi sì, gridiamolo… Emma Marrone, col suo carisma: bella, vera, diretta, genuina e brava, fa bene alla musica italiana. E abbiamo già voglia di nuove sue canzoni.

Stefano Mauri