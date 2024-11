Paul Pogba ha salutato la Juventus per la seconda volta e per sempre

(continua dopo la pubblicità)

“Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus”.

Così via social, il centrocampista francese Paul Pogba ha salutato la Juve. Il suo ritorno in bianconero, tra infortuni e la squalifica per doping non è stata una parentesi positiva. Il Polpo sarebbe rimasto comunque volentieri, ma il deus ex machina juventino Cristiano Giuntoli ha fatto altro scelte. E tra il tuttocampista e la Vecchia Signora si è consumato il divorzio. Sì… le parole di Paul Pogba lasciano uno strascico malinconico alla separazione. Non sempre i ritorni, in amore, nello sport e nella vita hanno il lieto fine. Vero Paul?

Stefano Mauri