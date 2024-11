Emma Marrone: “Se un ragazzo va sul palco in mutande si parla del concerto. Se lo fa una donna si guarda all’outfit”

(continua dopo la pubblicità)

Ha acceso Roma e Milano coi suoi concerti, e dal 18 novembre, dopo quindi l’ultima tappa di Bari del tour, Emma Marrone dal 18 novembre, come ha dichiarato ad Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera, si ferma per tirare il fiato e non la smuoverebbe nemmeno una chiamata di Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo.

E nell’intervista, la “Femme Fatale” della musica italiana ha detto tante cose interessanti. Eccone un passaggio: “Sul rap ci vuole uno sguardo più aperto. Come il pop ha le sue linee guida, anche il rap ha un immaginario fatto di testi forti e scomodi. Dietro quello stile ci sono persone perbene e credo che alla musica si debba lasciare libertà di espressione. Puntiamo il dito contro i rapper, ma i problemi sono altrove. Basta ascoltare i tg. Fingiamo di vivere in una società emancipata ma torniamo indietro. Sembra che le battaglie femministe degli anni 60 e 70 non abbiano portato a nulla. Ci scandalizziamo per il burqa perché ha un impatto visivo immediato, ma anche da noi ci sono limiti. Oppure pensiamo alla legge che ha reso crimine universale la gestazione per altri in un Paese come il nostro dove le nascite sono pari a zero e i single non possono adottare… Le donne pagano più di tutti. Se un ragazzo italiano sale sul palco in mutande si parla del suo concerto. Se lo fa una donna si parla dell’outfit e non del fatto che abbia lavorato per arrivare fin lì”.

Stefano Mauri