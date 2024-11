Tra Wanda Nara, innamoratissima del nuovo amore L-Gante e l’ex Icardi è tempesta

(continua dopo la pubblicità)

La bellissima, sensualmagica Wanda incinta? Mah… per i media argentini aspetterebbe un figlio dal rapper L-Gante. E l’illustre ex Icardi, dopo aver captato la notizia avrebbe preso un volo per Buenos Aires per chiederle spiegazioni… Eh già, con Wanda Nara uscita allo scoperto col nuovo compagno e le dichiarazioni d’amore a lui dedicate, Mauro Icardi, infastidito si è catapultato in Argentina per un confronto con l’ex moglie che ha provato a riconquistare fino all’ultimo.

Un confronto piuttosto acceso, come spifferato dal giornalista Pepe Ochoa alla tv argentina. “Wanda Nara e Mauro si sono incontrati, lei è arrivata in Paese dopo il viaggio in Brasile, si è separata da L-Gante e si è presentata allo Chateau Libertador (uno dei residence più esclusivi di Buenos Aires, mdr)”, ha spiegato il cronista, puntualizzando che Icardi ha vietato al giovane rapper di entrare nel palazzo… “Si sono incontrati nel loro appartamento, tra urla e grida. Mauro è in Argentina perché il suo unico obiettivo è portare via le figlie, vuole portarle con lui a Istanbul”. E ancora: “Lui non tornerà in Argentina e inizierà una guerra senza fine perché Mauro, in seguito al messaggio che Wanda ha mostrato, ha chiuso per sempre con lei”. Il riferimento è allo screenshot mostrato dalla Nara in cui Icardi la pregava di tornare insieme. Tra la bella Wanda e il Maurito furioso ormai è tempesta!

Stefano Mauri