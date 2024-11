Milano è pronta per la grande Boxe con The Art of Fighting. Sul ring pure il match tra Johnny Kogasso e Roberto Lizzi

(continua dopo la pubblicità)

Sabato 16 novembre l’Allianz Cloud di Milano sarà il palcoscenico di TAF 7 – la 7º serata di grande boxe targata the Art of fighting (www.fpi.it). Tra i tantissimi match in programma spicca, per quanto attiene la parte dei main event, la sfida per il WBC Silver internazionale Welter tra Akrem Aouina e Nicholas Esposito, in una serata che consolida la collaborazione tra l’organizzazione di Edoardo Germani e il Fight Club Fragomeni, realtà dell’ex campione del mondo di boxe Giacobbe Fragomeni. Nel main event assisteremo al rientro sul ring di Dario Morello (23 vittorie, 1 sconfitta), chiamato alla difesa del titolo WBC Mediterraneo contro Felice Moncelli (24 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi), nei pesi medi. Un avversario duro per Morello, che dovrà confermarsi sfidando un veterano con diversi titoli internazionali in bacheca. Il co-main event riporta in scena Jonathan Kogasso (13-0), contrapposto al giovane e affamato Roberto Lizzi (7-1), in una sfida valida per il titolo italiano dei pesi mediomassimi. Un confronto voluto fortemente da Lizzi, che ha stuzzicato Kogasso sin dalle prime dichiarazioni, accendendo la rivalità.

Il resto accadrà sul ring. Nato in Congo ma cresciuto nella Voghera del grande Giovanni Parisi, “Mamba” ha trovato la sua guida in un altro simbolo del pugilato anni novanta, coach Vincenzo Gigliotti, che dichiara con orgoglio: “Non se ne vedono tanti di talenti del genere: Jhonny, già oggi, è un pugile di livello internazionale. Non gli manca niente. Può diventare campione del mondo? Se saprà incassare i colpi violenti dei grandi pugili, dimostrando di saper soffrire, ci farà sognare”.

Cosa penda del match che potrebbe assegnarli il tutolo italiano Kogasso? Ha le idee chiare il boxeur, e lo ripete in ogni intervista: “Lizzi non mi può impensierire. Io e lui siamo su due livelli diversi. Non c’è molto altro da dire: i fatti sono questi e li dimostrerò sul ring”. E a far rumore è ovviamente pure il big match Morello contro Monicelli, col primo, autentico personaggio, fidanzato di Serena Brancale cantante esplosa con Baccalà, una filastrocca elettronica partorita con Dropkick. “Il canto jazz, la ballad, il Nu Soul sono parte di me. Sono cresciuta con quella musica”, ha raccontato in un’intervista all’Unità la cantautrice famosissima sui social. Morello invece, come hanno scritto quelli del “Fatto Quotidiano On Line”, è il personaggio più mediatico della boxe italiana per la capacità di fare numeri sui social anche al di fuori dell’argomento sportivo, è un ottimo pugile. “Ottimo pugile… grazie al cazzo, ventitré vittorie in carriera e una solo sconfitta”. E detesto dire cose che non penso”.

Stefano Mauri