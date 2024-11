Moise Kean è più forte di Dusan Vlahovic? E perché giocava poco nella Juve

(continua dopo la pubblicità)

Moise Kean attaccante della Fiorentina, dopo la tripletta realizzata contro il Verona ha parlato nel post partita di Fiorentina-Verona del suo strepitoso momento di forma: “Personalmente arrivo da anni non facili, però mi sento me stesso e voglio continuare così. Anche quando non arrivano i gol e gli assist sono contento perché so che sto dando una mano alla squadra. La continuità per un giocatore è fondamentale, quando giochi a spezzoni è dura dare il meglio. Sono felice perché ho instaurato un grande rapporto con il mister e mi sta facendo migliorare anche in fase difensiva. So che la gente da me si aspetta tanto. È normale che i tifosi la pensino così, ma io sto lavorando per questo”.



Queste le parole dette dal bomber italiano, in riferimento anche sulla sua ultima esperienza alla Juve, dove ha fatto la riserva a Vlahovic nonostante una recente clamorosa rivelazione. Già, ma poi sarà vero che l’ex trainer bianconero Max Allegri considerava Kean più forte di Dusan Vlahovic? E se davvero la pensava in tal senso perché non giocava mai Kean alla Juventus?

Stefano Mauri