Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli davvero hanno una liaison? Mah…

I tempi sono tanto, se non tutto, quindi prestiamo attenzione a quanto segue… È ora di pranzo, sono le 13 circa. La location? Hotel Palazzo Naiadi, nel cuore di Roma. Le persone in ballo? Marialuisa Jacobelli, 32 anni, giornalista di Sport Mediaset. Che ha fatto nel recente passato? È salita, lungo le scale di un hotel di piazza della Repubblica, ovviamente per entrarci dentro. Ore 13.42 dello stesso giorno. Alla guida di una moto arriva l’ex capitano Francesco Totti. Non è solo: con lui un amico che chiede informazioni al portiere, mentre l’ex calciatore resta fuori con il telefonino in mano. Poi, parcheggia lo scooter ed entrambi entrano, poi l’amico esce e si allontana. La coppia non viene mai immortalata insieme. Ma Totti e la Jacobelli Sad. Ero restati dentro un’ora e mezzo.



La giornalista contattata in un secondo tempo dal periodo Gente, alla domanda sulle foto nello stesso albergo, inizialmente aveva risposto con un “No comment”. Poi, incalzata dalla giornalista, ridendo ha replicato: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente. Penso siano di settembre o ottobre”. Infine, domanda diretta: “Ci conferma questa liaison?” … lei avrebbe risposto secca: “Si’”



Ma qui cascherebbe l’asino. In che senso? Beh il Pupone, fidanzato con la bella Noemi Bocchi, rischia di mandare tutto a monte per solo un’oretta abbondante in un hotel? Mah…

Stefano Mauri