Dio perdona, Ilary Blasi no. L’ex moglie di Francesco Totti commenta i sussurri su Marialuisa Jacobelli. E Noemi Bocchi?

(continua dopo la pubblicità)

Francesco Totti

ha una nuova fiamma? Parrebbe di sì e in ogni caso, beh saranno affari suoi, no? Comunque, la ragazza: bellissima, in questione, si chiama Marialuisa Jacobelli, ha 32 anni ed è uno dei volti di Sport Mediaset dopo aver lavorato per DAZN. Nel 2020 è stata tentatrice nel programma di Canale 5 Temptation Island ed è soprannominata la “Kim Kardashian italiana”. E nella sua vita c’è pure un presunto flirt con Kylian Mbappé e una storia di stalking con condanna dell’ex fidanzato”.

A parlare per prima della vicenda è stato il settimanale Gente, nel giorno in cui Totti era, senza Noemi Bocchi, in via Vitellia allo stadio del Trastevere per vedere la partita dell’Olbia. Dove gioca suo figlio Cristian. Ebbene, per la serie: Dio perdona, io no, per dirla alla Dagospia, tra le storie di Instagram, l’ex “regina” dell’Isola dei Famosi (ed ex signora Totti) Ilary Blasi, ha pubblicato un video di un siparietto comico di Paolo Camilli. Sul palcoscenico il comico inscena un’ipotetica conversazione tra Ilary e la madre Daniela, ironizzando sulla guerra delle borsette e dei Rolex tra Totti e Blasi finita anche nelle carte del divorzio in tribunale, dicendo: “Ma’ hai sentito? Qua non vedo borse, vedo Gente…“. Intanto la Blasi ha chiesto al Tribunale di Roma di revisionare al rialzo l’assegno da 12.500 euro che Totti le versa per il mantenimento dei tre figli e per la gestione della casa. La conduttrice di Mediaset, invece, vorrebbe tra i 18 e i 20 mila euro al mese. Motivando la richiesta anche con i minori lavori in tv. Una tesi rigettata dalla difesa di Totti. Che ha puntato sui 700mila euro del docu-film “Unica” trasmesso su Netflix (e di cui a breve uscirà il sequel) e su quanto intascato dalla vendita del libro di Ilary.

Stefano Mauri