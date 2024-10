Paolo Di Canio: “Juve prendi Zirkzee. E recupera Douglas Luiz. Lazio pericolosa”

Ex calciatore e opinionista, ma soprattutto, ex di entrambe le squadre, per Paolo Di Canio, Juventus-Lazio, beh è una partita particolare. Intervistato da Tuttosport ha anticipato, a modo suo, il big match di sabato prossimo: “Nella Juve, stiamo già vedendo la compattezza, l’attitudine e la mentalità giuste. Thiago Motta è bravo, però, l’abbiamo detto tutti, non è che il Bologna rubasse l’occhio, comunque occupava spesso la metà campo avversaria con tutti gli elementi. Douglas Luiz è un giocatore di cui parlo spesso, non solo con i tifosi della Juve. Io mi ero espresso: avevo detto che la Juve ha preso un top player. E ne sono ancora convinto: semplicemente, quello che ho visto qui è un lontano parente, è irriconoscibile. Non do colpe né al giocatore né all’allenatore, non so come sia la situazione, ma potrebbe esserci magari un problema psicologico. Zirkzee per la Juve è da prendere dal Manchester United in prestito a gennaio. Per la Premier è un po’ troppo lento: lì ti aggrediscono subito e fischiano il 30% di falli in meno, in Italia abbiamo visto invece che impatto ha avuto il giocatore proprio nel Bologna. La Lazio è molto pericolosa soprattutto in questo momento: vediamo quanto durerà, sono giocatori che puntano tutto sulla resistenza e quindi nel lungo periodo è da vedere. Ma è una bella realtà. E mister Baroni è lo specchio della squadra: si vede la voglia, anche da come esulta. Si sta prendendo un palcoscenico meritato”.

Stefano Mauri