Chiara Ferragni e Fedez coppia aperta? Per Taylor Mega lo erano

Chiara Ferragni, finita suo malgrado al centro del dissing tra il suo futuro ex marito Fedez e il rapper romano Tony Effe, sta continuando a documentare le proprie giornate su Instagram tra selfie, foto posate, momenti di coccole col cane Paloma e i figli. Milano intanto sussurra e pare che dietro le quinte la storia d’amore con l’imprenditore Silvio Campara, vociferata da settimane e non ancora confermata né smentita dai diretti interessati, starebbe prosegua. Il giornalista, esperto di gossip, Gabriele Parpiglia, in un suo intervento a RTL 102.5, ha detto che per il compleanno dell’imprenditore, i due si sarebbero concessi una cenetta intima in un locale di Milano.



A quanto pare quindi, il loro sarebbe un rapporto lontano dalle luci e da pubblicità e gossip da giornali. Nella puntata de Le Iene di domenica 29 settembre, Taylor Mega ha intanto deciso di rivelare altri dettagli inediti sulla relazione tra lei e Fedez e, indirettamente, tra il rapper e Chiara Ferragni.



Dopo settimane di gossip e rime legate al dissing con Tony Effe, la modella e influencer ha scelto di raccontare la sua verità, mettendo in luce aspetti finora sconosciuti dell’ex coppia. Interrogata dall’inviato Wad, la modella ha raccontato i retroscena del presunto flirt con Fedez.“Non puoi parlare di tradimento se stai parlando di una coppia aperta”. Come dire, tra Fedez e Chiara Ferragni ci sarebbe stato un accordo di coppia privo di esclusività. “È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”, ha aggiunto. Ma davvero Fedez e Chiara da Cremona erano una coppia aperta?

