Novità in vista per Emma Marrone, Femme Fatale della musica italiana

Quindi, dopo un paio di settimane di relax in Salento, ad Aradeo, dove vive la sua famiglia, Emma Marrone si è rimessa in moto anche preparare le date autunnali del suo tour. La Regina del Pop inoltre sta già pensando a come lanciare il suo nuovo album, la seconda, attesissima parte di “Souvenir”, il lavoro discografico della svolta, la nuova musica che ci ha fatto conoscere una rinnovata e straordinaria Emma Marrone

.

Intanto è partito il Toto Nomi verso il Festival di Sanremo 2025 e la nomination Emma è, giustamente, in pole position: l’Ariston è un palco importante ed è il suo habitat, da solista o in un real duetto (con Lazza?), no? Vedremo, Carlo Conti sa il fatto suo e sa che la Regina del Pop salentina ha le carte in regola per accendere, come ha fatto con “Apnea” lo scorso mese di febbraio, la kermesse festivaliera.

Stefano Mauri