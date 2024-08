Chiara Ferragni, Fedez, non è bello essere arrabbiati

Nell’estate 2024 Chiara Ferragni

(bellissima) ha riscoperto il no make-up e i suoi capelli naturali e forse anche un po’ la bellezza di trascorrere le vacanze in modo semplice, circondata dalla famiglia o dagli amici più fidati. Attualmente, Chiara da Cremona è a Ibiza per il suo ultimo scorcio d’estate, mentre i figli sono con l’ex marito in Sardegna, laddove, Sotto il sole sardo Fedez ha riscoperto la gioia di fare festa fino all’alba: i suoi after party – il primo organizzato nella villa presa in affitto per l’estate, il secondo, che si è tenuto il 22 agosto, nello scenografico The Rock Club in Costa Smeralda – ecco hanno attirato, nei giorni scorsi, centinaia di persone, oltre chel’attenzione della stampa nazionale.

Ebbene, attaccatissimo ai figli, prima di rientrare a Milano, Federico Lucia sta passando grandi momenti con Leone e Vittoria. E recentemente, nelle storie di Fedez, la figlia ha detto: “Non è bello stare arrabbiati, è bello essere felici”, frase apprezzata da molti fan dei FerragnEx.

Stefano Mauri