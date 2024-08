A Fedez (ha voglia di Sanremo) manca davvero Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni e Fedez vivono da mesi ormai due vite separate, alternandosi nella cura dei figli Leone e Vittoria. Nelle scorse settimane i due bambini sono stati con la mamma, in vacanza alle Cicladi, dove lei ha passato del tempo con loro, la famiglia e gli amici. Nel mentre Fedez passava le sue nella villa in Costa Smeralda, con amici e presunti flirt.



Ora tocca al rapper stare con Leone e Vittoria, per i quali ha dedicato un carousel su Instagram dove si mostra con loro e il cane Silvio. Ma c’è qualcosa nella descrizione che fa pensare molto a un messaggio per Chiara Ferragni. Beh leggiamo quanto segue: “Don’t waste your time on me. You’re already the voice inside my head. (I miss you, miss you)– Non perdere tempo con me, sei già nella mia testa. (Mi manchi, mi manchi)”.



Questo ha scritto Fedez (tornerebbe volentieri al Festival di Sanremo) nella didascalia citando il brano dei Blink-182 “I Miss You”. E per qualcuno non ci sono dubbi, quelle parole sono per Chiara. Ma sarà davvero così?

Stefano Mauri