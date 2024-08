Antonio Cassano, mi perdoni, ma che Juve – Como ha visto?

C’era grande attesa per la prima puntata ufficiale di Viva el Futbol, trasmissione che vede protagonisti tre ex della Bobo TV. Antonio Cassano non ha tradito le aspettative e si è scatenato così sulla Juventus: “Devo essere onesto, fino al 23’ ho visto la Juve dell’anno scorso, con molto attendismo. Una partita del giovedì dove il Como teneva la palla per non farsi attaccare. Poi il gol del vantaggio, nato sull’errore in uscita del Como, ha messo in discesa la contesa. Mbangula ha fatto un grandissimo. La Juve voglio giudicarla di partita in partita. La sfida contro il Como non conta nulla perchè la Juventus normalmente deve dare 2-3 palloni a quelle che lottano per la retrocessione. Dopo la partita di stasera vado cauto perchè voglio aspettare altre sfide più difficili. Ho dei dubbi sulla Juventus anche se potrebbe arrivare tra le prime quattro. Ad oggi vado con i piedi di piombo perchè non ho visto nulla di nuovo rispetto all’anno scorso. Lo spirito lo ha sempre avuto da 110 anni la Juventus. La nota positiva è che Thiago Motta non guarda in faccia a nessuno. Ha messo un ragazzino e non ha fatto giocare il capitano Danilo”.Così parlò Cassano. Ma che partita ha visto? Il campionato è appena iniziato ed è Cassano show quindi. Dopo aver rotto con Christian Vieri, e quindi con la Bobo Tv, il trio composto da Cassano appunto, Lele Adani e Nicola Ventola continua a far parlare di sé. Per carità siamo solo agli inizi ed è ancora calcio d’agosto. Ma che partita ha visto il Cassano?

Stefano Mauri