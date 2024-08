Thiago Motta lancia la sua Juve sotto il segno di Samuel Mbangula

Serata speciale per Samuel Mbangula. Il giovanissimo attaccante classe 2004 della Juventus, solitamente tra le fila della Next Gen, è stato convocato da Thiago Motta per la prima di campionato dei bianconeri contro il Como, venendo schierato subito nell’11 iniziale. E il calciatore ha giocato bene, segnando pure il,primo gol, dei tre, col quale la Vecchia Signora ha regolato, per 3 reti a 0, i lariani.



Alto 171 cm ma dotato di una buonissima struttura fisica che gli consente di resistere anche agli attacchi insistiti degli avversari, Mbangula è un calciatore duttile. Quello avanzato è il reparto di competenza: ricopre agilmente tanto il ruolo di seconda punta quanto quello d’esterno d’attacco. All’occorrenza, però, ha occupato anche la corsia esterna del centrocampo. Che sia mediana o tridende offensivo, la sua fascia preferita resta quella di sinistra, potendo così rientrare sul suo velenosissimo destro. Mister Thiago Motta, tecnico della Juventus, così ha analizzato, ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 al debutto sulla panchina bianconera: “Buone sensazioni, mi aspetto tanto da Mbangula ma anche dagli altri. Oggi ha giocato perché si è meritato di essere in campo, sono contento per lui e per la squadra perché abbiamo fatto un’ottima gara. L’umiltà ci vuole sempre, oggi quella di Dusan di tornare dietro per compattare la squadra e dei nostri difensori nell’uscire, abbiamo giocato contro un’ottima squadra che arrivava con grande entusiasmo. L’abbiamo affrontata con rispetto, nel modo giusto: abbiamo giocatori di grande qualità e abbiamo fatto bene per tutta la gara”.

Stefano Mauri