Cristiano Malgioglio nel cast di Beautiful, ma merita pure Sanremo 2025

Cristiano Malgioglio si gode un’estate caldissima tra viaggi e ritorni. Lo aspettano, ha scritto il quotidiano La Repubblica, ‘Tale e quale show’ , dal 20 settembre su Rai 1, una collaborazione con Carla Bruni (“È una cantautrice raffinata, una donna bellissima, le ho mandato dei brani. A fine mese inizia a provarne uno”) e in autunno il set di Beautiful : “Ho incontrato il produttore e mi ha chiesto di fare parte del cast: è una cosa paz-ze-sca. Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: Do you speak english?, farebbe una parte nella soap? Ma certo, gli ho risposto, io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie. Il Festival di Sanremo? Amadeus me l’ha proposto due volte. Mi piacerebbe che Carlo prendesse una mia canzone ma non per presentarmi sul palco. Largo ai giovani”. Cantautore raffinato, opinionista e artista vero, Cristiano Malgioglio, meriterebbe una passerella a Sanremo 2025, no?

Stefano Mauri