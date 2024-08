Teun Koopmeiners andrà o no alla Juventus di Cristiano Giuntoli?

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato dagli studi di Sportitalia lanciando una frecciatina alla Juventus e in particolare all’uomo mercato dei bianconeri Cristiano Giuntoli. Ecco cos’ha detto:

“Dobbiamo affrontare la realtà. Pensavi di poter mettere le mani su Calafiori, ma non ci sei riuscito. Di Lorenzo era a portata di mano, eppure non lo hai preso. Koopmeiners è la prima scelta di Thiago Motta, eppure c’è il rischio di non riuscire a prenderlo. È ora di farci qualche domanda.” Ah… c’è chi sostiene che … Teun Koopmeiners difficilmente andrà alla Juventus. L’Atalanta ne fa una questione di principio per i modi di Cristiano Giuntoli. A scriverlo è Libero, il quotidiano che prosegue: “C’eravamo tanto amati, ma sono cambiati i tempi e anche i dirigenti. Tra Juventus e Atalanta c’è adesso aria di bufera e lo sbarco di Cristiano Giuntoli sul pianeta bianconero è probabilmente la prima causa delle tensioni generatesi in questo periodo. Insomma, tutto andava discretamente bene, fino a quando a Torino hanno deciso di farsi avanti per Teun Koopmeiners, facendo però il giro largo”. Dulcis in fundo non c’è solo il calciomercato in entrata. In queste settimane Giuntoli ha lavorato e dovrà ancora lavorare per piazzare altrove tutti quei giocatori considerati in esubero da mister Thiago Motta.

Stefano Mauri