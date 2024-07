Fedez ancora in ospedale, per fortuna la grande paura è passata

Fedez

è nuovamente ricoverato e ha condiviso sui suoi social l’ultimo malessere: “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another One’, ma con le emorragie interne, grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna. Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata, non mi aspettavo di rischiare la vita di nuovo in così poco tempo. La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata”. Poi ha postato una parte di un testo di una possibile canzone: “Sbagli se pensi che non ho mai amato. Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto, per tutto lo schifo che ho accumulato.” Per fortuna il peggio, per il rapper sembra essere passato, a lui gli auguri di una pronta guarigione, di un pronto ritorno in sala d’incisione. Pensare che nei giorni scorsi, Fedez era stato fotografato mentre amoreggiava in una masseria pugliese con una misteriosa brunetta. Poi di nuovo un malanno e la grande paura.

Stefano Mauri