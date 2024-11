Guida ai libri di Donato Carrisi, il maestro italiano del thriller.

Nata nel 1994 in Toscana, vivo a Brescia dove lavoro come infermiera, ma da sempre ho una grande passione: leggere. Ho aperto una pagina Instagram nel Novembre del 2022 dove recensisco libri gialli/thriller/horror/true crime. Questo mi ha portato a collaborare con diverse case editrici e a intervistare giornalisti e scrittori per i casi che più mi appassionano. Invitata come bookblogger a eventi organizzati da case editrici con grandi autori e selezionata in giuria per concorsi letterari. Ho un gruppo di lettura chiamato #leggendothriller su Telegram con più di 200 iscritti in cui ogni mese scegliamo, leggiamo e discutiamo un libro. Mi trovi quindi, forse, di più tra le pagine di un libro che tra le corsie dell’ospedale!