Verso la Cassazione per la strage di Erba: parla Antonino Monteleone

11 dicembre 2006. Erba. I coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all’ergastolo per aver ucciso quattro persone, di cui un bambino: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Unico sopravvissuto alla strage suo marito, Mario Frigerio. La condanna dei due coniugi si basa su tre prove: il ritrovamento di una traccia di sangue sul battitacco dell’auto di Olindo, la testimonianza di Mario Frigerio in cui afferma di aver riconosciuto Olindo Romano, e l’ammissione di colpa da parte dei due coniugi. Sembra tutto logico, e allora perché 18 anni dopo siamo ancora qui a parlarne? Perché in realtà non lo è. Infatti, col passare del tempo, sono diversi i giornalisti che si sono interessati al caso e, capendo che le stranezze erano parecchie, si sono battuti per far venire a galla la verità su quello che ormai è diventato uno dei casi giudiziari italiani più discussi.

Da allora, il loro team di difesa formato dall’avvocato Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, lavora incessantemente per dimostrare l’innocenza della coppia. L’ultima richiesta di revisione, proposta dal procuratore Cuno Tarfusser, si è conclusa il 10 Luglio 2024, data in cui i giudici della Corte D’Appello di Brescia hanno respinto la richiesta. I motivi non sono ancora stati discussi, motivo per cui il prossimo appuntamento sarà il 25 Marzo alla Corte di Cassazione di Roma. Quasi vent’anni dopo, sembra che la storia non sia ancora finita.

Il 15 aprile 2024, giorno precedente alla seconda udienza per la revisione del caso a Brescia, ho intervistato il giornalista Antonino Monteleone, ex Iena che ha seguito per molti anni questa vicenda. Grazie al suo lavoro e a quello del programma “Le Iene” sono stati riportati a galla i molteplici errori che caratterizzano questa storia, e che sono stati anche ben riportati nel libro “Erba”, scritto da Antonino Monteleone e Francesco Priano, autore delle Iene. Le cose da dire riguardanti questo caso sarebbero troppe per un solo articolo, quindi vi lascio QUI il link diretto al mio post recensione e QUI il link all’intervista con Monteleone.

Attualmente, Monteleone conduce un programma su Rai 2, “Linea di difesa”, tutti i mercoledì sera in seconda serata. Il 19 marzo tratterà proprio il caso di Erba, quindi, nell’attesa della puntata, vi consiglio di vedere questa sua intervista. Come mai vi ripropongo un video vecchio di mesi fa? Perché i dubbi che gravitano su questa storia sono ancora troppi e non sono ancora stati sciolti. Perché due persone sono in carcere da ormai troppo tempo senza avere reali prove a loro carico. E perché, in vista del 25 Marzo, si possa cercare di far chiarezza in coloro che non si sono ancora fatti un’idea sulla Strage di Erba. Questa intervista, quindi, rimane più attuale che mai.