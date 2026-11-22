È durato poco più di due riprese l’attesissimo debutto di Clemente Russo nel mondo del pugilato professionistico. Merito di Mohamed “Momo” Elmaghraby,che sul ring dell’Allianz Cloud di Milano ha subito mandato in pensione Clemente Russo.
Questo, il commento al match di Silvano Usini, simbolo della Noble Art italiana ed ex campionissimo dí pugilato: “Per carità, rispetto la scelta di Russo, ma non è questo il modo di rilanciare la boxe. Il pugilato è uno sport che va rilanciato non e’ solo uno show televisivo. “Momo” ha vinto con merito, ma in quanti si avvicineranno alla boxe dopo il suo combattimento con Russo? Detto ciò ora si riparta da qui, ma anche dalla passione di Jonathan Kogasso, bravo a dire no a certi meccanismi esclusivamente mediatici”. Così parlò Usini. Il match del momento ha portato visibilità alla Noble Art, ma i problemi del movimento restano tanti
Stefano Mauri