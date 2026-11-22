Quindi, dopo primo tempo da dimenticare, chiuso tra i fischi dello Stadium sullo 0 a 0, la Juventus, rivisitata da mister Luciano Spalletti ha battuto il Venezia per 4 a 0. Bella l’intervista doppia, concessa ma Dazn per Kolo Muani e Woltemade. Parte quest’ultimo: “Ho cambiato il match entrando dalla panchina? Vittoria importante, ci sono sempre difficoltà dopo la sosta per le nazionali. Ma abbiamo fatto un grande secondo tempo, il primo no ma siamo rientrati con l’atteggiamento giusto: l’abbiamo sbloccata e poi da lì l’abbiamo vinta bene“.

Siparietto poi tra il tedesco e Kolo Muani, col primo che ha lasciato calciare il rigore al secondo. Kolo: “Ovviamente è stato un bel regalo, sono contento!”. In sintesi invece così si è esperito mister Luciano Spalletti sulla prima fazione di gioco: “Abbiamo fatto cose senza senso, non è la prima volta che succede”. Ah per il trainer e’ stata la partita numero 600 in carriera.

Stefano Mauri