“Tutti si focalizzano su Clemente Russo! Bisognerebbe entrare nei dettagli. In primis gli altri, se non sbaglio, 8 incontri professionistici,di ottimo livello. Il pubblico presente,piu di 5000 spettatori. I social, la stampa e soprattutto la Televisione in piccola differita. Ho sentito parlare di Boxe più negli ultimi 3 mesi che negli ultimi 20 anni! Detto ció, non posso che esserne felice e grato a Clemente che in ogni caso ci ha messo la faccia e augurare che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso. Il Pubblico Ama ancora la Boxe. Ieri ne ho avuto la conferma”.



Così ha postato via social l’ex pugile Roberto Castelli. E questo invece è il pensiero di Clemente Russo: “Momo è stato bravo, molto bravo a sferrare questo colpo. Ora chissà, magari in futuro… Lui ha una carriera davanti, io sono un ‘vecchietto’. Il domani adesso è suo. Spero di poter insegnare a tutti che lo sport illumina il sentiero della vita, io alla mia età mi sono messo in discussione e quindi spero di essere stato d’esempio per tanti giovani”. Senza dubbio, dal punto di vista “commerciale” e dell’attenzione mediatica, il match tra Momo e Russo, si è rivelato indiscutibilmenteun grande successo. E adesso sarebbe bello se Clemente si trasformasse in un Ambasciatore della Boxe nel Mondo per dare una mano al movimento che ha bisogno di svoltare. Ah Chapeau a Momo Elmaghraby, ha vinto l’incontro e si è portato a casa tanta meritata visibilità.

Stefano Mauri