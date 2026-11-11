Il produttore musicale Dj Cino (Mattia Cerri) non ha dubbi: “Sarah Toscano è forte. E’ un’artista giovane e lanciata, con margini di crescita importanti”

Cosa bolle nella pentola artistica di Mattia Cerri, in arte Dj Cino? Compositore, produttore, Sound Designer e Dj, Mattia da Bagnolo Cremasco, spazia, dalla musica elettronica alla popmusic. E oggi è uno tra autori, compositori e produttori più ricercati, sulla piazza. Reduce da un’estate, musicalmente magica e ricca di successi, con le canzoni: “La Testa Gira” (Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa), “Poesia” (Sal Da Vinci) e “Bam Bam Bambina” (Elettra Lamborghini), il creativo Cerri sta scrivendo pagine musicali importanti pure in questo autunno denso di novità. E con lui abbiamo scambiato due chiacchiere…

Hai lavorato all’ultima Hit, come dicono quelli bravi, di Sarah Toscano. E “Affinchè Nessuno Ci Cancelli” è un pezzone…

Grazie del complimento. Abbiamo fatto un lavoro corale ed è uscito un brano molto interessante, un pezzo che porta Sarah: artista giovane, ma bravissima, verso sonorità diverse per lei.

Sarah Toscano in effetti è una delle nuove voci italiane più interessanti…

Professionista meravigliosa, forte: ha le sue idee e le condivide durante la realizzazione della canzone. Canta benissimo, balla, è creativa assai e ha ampi margini di crescita, essendo lei giovanissima, ma va lasciata vivere e scrivere senza assilli. inutili. Siamo simili, sono molto in sintonia con lei e col suo mood.

Intanto tutti ancora cantiamo e balliamo “La testa gira”…

Pezzo incredibile, tormentone, mi si conceda il termine, non tormentone. Con Fred l’abbiamo buttato già di getto, senza pensare troppo, divertendoci un sacco mentre lo pensavamo. Ho la fortuna di lavorare con persone stupende, vere, simili a me, con le quali condividere tutto.

Torni speso nel tuo paese: Bagnolo Cremasco?

Certamente è il mio ombelico del mondo, il mio buon ritiro.

Hai anche un fisico bestiale, sei in formissima…

Faccio palestra alla mattina presto, 3 o 4 volte la settimana. Adoro svegliarmi all’alba, verso le 5.30, quando il mondo si sveglia o sonnecchia ancora e i ritmi non sono frenetici. E quello è il mio momento migliore per allenare il corpo e buttare giù idee, melodie, musica, parole. E alla sera, dopo le 20, mi isolo, non guardo nemmeno l’I Phone. E’ importante coltivare e mantenere i nostri spazi, straccarci dalla frenesia e dedicarci a noi.

Programmi per il futuro…

Tanta carne al fuoco, materie prime di qualità, da cucinare al meglio, con i tempi giusti.

Nota a margine: “Affinché nessuno ci cancelli” si sviluppa attraverso la produzione di Dardust, che accompagna Sarah Toscano verso una nuova dimensione sonora. La pre-produzione è curata da Cino. E le due produzioni, al pezzone giovano assai. Chapeau a Sarah Toscano artista già completa e destinata a crescere.

Stefano Mauri