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Il produttore musicale Dj Cino (Mattia Cerri) non ha dubbi: “Sarah Toscano è forte. E’ un’artista giovane e lanciata, con margini di crescita importanti”

Il Sound Designer cremasco ha firmato la pre produzione della bellissima canzone "Affinchè nessuno ci cancelli"

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Novembre 2026
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Cosa bolle nella pentola artistica di Mattia Cerri, in arte Dj Cino? Compositore, produttore, Sound Designer e Dj, Mattia da Bagnolo Cremasco, spazia, dalla musica elettronica alla popmusic. E oggi è uno tra autori, compositori e produttori più ricercati, sulla piazza. Reduce da un’estate, musicalmente magica e ricca di successi, con le canzoni: “La Testa Gira” (Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa), “Poesia” (Sal Da Vinci) e “Bam Bam Bambina” (Elettra Lamborghini), il creativo Cerri sta scrivendo pagine musicali importanti pure in questo autunno denso di novità. E con lui abbiamo scambiato due chiacchiere…

Hai lavorato all’ultima Hit, come dicono quelli bravi, di Sarah Toscano. E “Affinchè Nessuno Ci Cancelli” è un pezzone…

Grazie del complimento. Abbiamo fatto un lavoro corale ed è uscito un brano molto interessante, un pezzo che porta Sarah: artista giovane, ma bravissima, verso sonorità diverse per lei.

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Foto da Instagram

 

Sarah Toscano in effetti è una delle nuove voci italiane più interessanti…

Professionista meravigliosa, forte: ha le sue idee e le condivide durante la realizzazione della canzone. Canta benissimo, balla, è creativa assai e ha ampi margini di crescita, essendo lei giovanissima, ma va lasciata vivere e scrivere senza assilli. inutili. Siamo simili, sono molto in sintonia con lei e col suo mood. 

 

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Foto da Instagram

Intanto tutti ancora cantiamo e balliamo “La testa gira”…

Pezzo incredibile, tormentone, mi si conceda il termine, non tormentone. Con Fred l’abbiamo buttato già di getto, senza pensare troppo, divertendoci un sacco mentre lo pensavamo. Ho la fortuna di lavorare con persone stupende, vere, simili a me, con le quali condividere tutto.

Torni speso nel tuo paese: Bagnolo Cremasco?

Certamente è il mio ombelico del mondo, il mio buon ritiro.

Hai anche un fisico bestiale, sei in formissima…

Faccio palestra alla mattina presto, 3 o 4 volte la settimana. Adoro svegliarmi all’alba, verso le 5.30, quando il mondo si sveglia o sonnecchia ancora e i ritmi non sono frenetici. E quello è il mio momento migliore per allenare il corpo e buttare giù idee, melodie, musica, parole. E alla sera, dopo le 20, mi isolo, non guardo nemmeno l’I Phone. E’ importante coltivare e mantenere i nostri spazi, straccarci dalla frenesia e dedicarci a noi.

Programmi per il futuro…

Tanta carne al fuoco, materie prime di qualità, da cucinare al meglio, con i tempi giusti.

Nota a margine: “Affinché nessuno ci cancelli si sviluppa attraverso la produzione di Dardust, che accompagna Sarah Toscano verso una nuova dimensione sonora. La pre-produzione è curata da Cino. E  le due produzioni, al pezzone giovano assai. Chapeau a Sarah Toscano artista già completa e destinata a crescere.

 

Stefano Mauri

 

   

 

 

 

 

 

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Affinchè nessuno ci cancelli Dardust Dj Cino La testa gira Mattia Cerri Sarah Toscano
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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