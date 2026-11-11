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A Emma Marrone (c’è tanta voglia di sue nuove canzoni) mancano i concerti dal vivo. E intanto ha emozionato allo show musicale “Giorgia Last Call”

L'artista salentina, coi suoi tempi sta lavorando a nuovi brani. Il 2027 sarà un anno importante per lei

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Novembre 2026
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Foto da Instagram

“Solo per dirvi che mi mancate. Non vedo l’ora di tornare da voi. Bacetti”.

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Foto da Instagram

Così via social, in abbinamento a immagini del suo ultimo tour estivo, ha postato Emma Marrone: straordinaria, tra le altre cose, nella sua partecipazione allo show televisivo “Giorgia Last Call”, il concerto evento, trasmesso da Canale 5, dell’immensa Giorgia.

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Foto da video postato su Facebook

Ebbene Emma e l’illustre collega e amica hanno emozionato tutti cantando “Vento di passione”, un successo di Pino Daniele. Ah … pure a noi mancano nuove canzoni, in preparazione, di Emma Marrone, giusto?

 

Stefano Mauri

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emma marrone Giorgia
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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