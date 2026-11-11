A Emma Marrone (c’è tanta voglia di sue nuove canzoni) mancano i concerti dal vivo. E intanto ha emozionato allo show musicale “Giorgia Last Call”

“Solo per dirvi che mi mancate. Non vedo l’ora di tornare da voi. Bacetti”.
Così via social, in abbinamento a immagini del suo ultimo tour estivo, ha postato Emma Marrone: straordinaria, tra le altre cose, nella sua partecipazione allo show televisivo “Giorgia Last Call”, il concerto evento, trasmesso da Canale 5, dell’immensa Giorgia.
Ebbene Emma e l’illustre collega e amica hanno emozionato tutti cantando “Vento di passione”, un successo di Pino Daniele. Ah … pure a noi mancano nuove canzoni, in preparazione, di Emma Marrone, giusto?
Stefano Mauri
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