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Chiara Ferragni, coccolatissima, innamoratissima del suo fidanzato Josè Hernandez, tra le altre cose, cuoco appassionato e bravo

La coppia va alla grande pure lontano dalle luci della ribalta. E l'imprenditrice cremonese adora la cucina messicana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Novembre 2026
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Foto da Instagram

L’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni adora la cucina messicana e biscotti fatti in casa. Eh già, l’influencer ha condiviso su Instagram un video girato tra le mura domestiche insieme al fidanzato José Hernández, abbinato alla seguente didascalia: “Cookies + tacos night made with love”.

 

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Foto da Instagram

Ai fornelli, come ha sottolineato un pezzo sulla versione On Line de La Gazzetta dello Sport, c’è ovviamente, Josè, impegnato a tagliare un avocado sotto lo sguardo divertito di Chiara, mentre lei commenta di “adorare” avere un personal chef. E il manager colombiano ci sa fare in cucina.

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Foto da Instagram

Nato in Colombia e trasferito a Milano da una decina d’anni, laureato in ingegneria gestionale e con un master al Politecnico, Hernandez lavora come manager nel settore degli pneumatici, e a quanto pare cucinare non è solo un hobby per “viziare” la fidanzata. Oltre infatti alla carriera industriale, a quanto pare sarebbe coinvolto in un progetto gastronomico a sfumature sudamericane: “Papi’s Kitchen”, il tutto probabilmente legato pure a un locale milanese. E Chiara Ferragni sempre più bella e casalinga, mangia da regina.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Novembre 2026
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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