Chiara Ferragni, coccolatissima, innamoratissima del suo fidanzato Josè Hernandez, tra le altre cose, cuoco appassionato e bravo

L’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni adora la cucina messicana e biscotti fatti in casa. Eh già, l’influencer ha condiviso su Instagram un video girato tra le mura domestiche insieme al fidanzato José Hernández, abbinato alla seguente didascalia: “Cookies + tacos night made with love”.
Ai fornelli, come ha sottolineato un pezzo sulla versione On Line de La Gazzetta dello Sport, c’è ovviamente, Josè, impegnato a tagliare un avocado sotto lo sguardo divertito di Chiara, mentre lei commenta di “adorare” avere un personal chef. E il manager colombiano ci sa fare in cucina.
Nato in Colombia e trasferito a Milano da una decina d’anni, laureato in ingegneria gestionale e con un master al Politecnico, Hernandez lavora come manager nel settore degli pneumatici, e a quanto pare cucinare non è solo un hobby per “viziare” la fidanzata. Oltre infatti alla carriera industriale, a quanto pare sarebbe coinvolto in un progetto gastronomico a sfumature sudamericane: “Papi’s Kitchen”, il tutto probabilmente legato pure a un locale milanese. E Chiara Ferragni sempre più bella e casalinga, mangia da regina.
Stefano Mauri